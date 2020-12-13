Известный фотограф Соня Плакидюк показала закулисное фото из сьемок "Супер топ-модель по-українськи"

Как сообщает Politeka.net, фэшн-фотографка и судья шоу "Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк известна своим непревзойднным чувством стиля, которое она выражает в каждом новом эпизоде модельного реалити.

Несколько часов назад на своей странице в Instagram 31-летняя звезда опубликовала довольно милое фото, сделанное за кулисами популярного шоу.

Соня появилась в компании своей подруги, всемирно известной модели и ведущей Аллы Костромичевой, а также знаменитого украинского дизайнера Андре Тана. Девушки прижимаются к Андре Тану, мягко улыбаясь.

Алла Костромичева появилась в кадре в эпатажном черном платье с глубокими вырезами на ногах и в зоне декольте. Андре выбрал черный стильный костюм с красными вставками. Соня же примеряла сдержанный, но в то же самое время соблазнительный образ: короткое платье в горошек с приспущенными рукавами. Свой лук она дополнила высокими каблуками и ободком, оздобленным крупными стразами.

Фолловеры Плакидюк восхитились снимком и подарили для троих тонну комплиментов. Полякова также не удержалась и оставила под снимком лестный комментарий:

"Какие девки роскошь ❤️", "Какая же вы красивая😍", "Алла очень красивая 😍😍", "Какой у него пиджак 😍", "Дьявол носит прада", "Как же Соня изменилась за эти года, становитесь все лучше и лучше!", "Одна только красивая, остальные хороши".

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