Український фотограф і суддя проекту " Супер топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк блищала в образі фатальної блондинки

Відповідний знімок з'явився в Instagram-акаунті знаменитості, передає Politeka

Соня з'явилася в спокусливому образі головної блондинки століття-Мерилін Монро. На ній була довга рожева сукня з відкритими плечима і рукавичками. Наряд дуже вдало обтягнув соковиті форми красуні. Також Плакидюк прикрасила себе діамантами. Світлі хвилясті локони були укладені в красиву зачіску, а завершувала образ яскраво-червона помада на губах.

Потрібно відзначити, що Соня була саме втілення жіночності.

"Поцілунок в руку може бути досить континентальним, але ...",- підписала знімок вона.

Перевтілення дуже сподобався шанувальникам Плакидюк, вони обсипали суддю проекту похвалами і компліментами в коментарях. За дві години образ Мерилін Монро оцінили понад 5 тисяч осіб, серед тих хто поставив лайки була українська виконавиця Даша Астаф'єва.

"Мій улюблений образ 🤩", " очманіти можна ♥️від краси такої 💎", " Я в захваті від Вас ☺ ", "Ви відкрилися зовсім з іншого боку😘", " Це законно взагалі, бути настільки кайфової? 😍 🔥 🔥 🔥 ", "Образи Мерилін Монро вам реально близькі? Чим? 😍 ",- пишуть в мережі.

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