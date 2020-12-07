Известный украинский фотограф и эксперт на шоу "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк очаровала сказочной внешностью

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала серию одинаковых фото, на которых различались только глаза. Сама Соня была одета в обтягивающую черную майку, которая подчеркнула ее выдающиеся формы. Волосы звезды были аккуратно уложены, а сказочный макияж добавлял перчинки образу. Стоит отметить, что румяные щечки и нежные глаза Сони свели с ума ее поклонников.

«Два вопроса: на каком фото родной цвет глаз и с каким мне лучше всего?», - спросила Плакидюк у своих поклонников.

За несколько часов пост девушки собрал почти 40 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Сончик, почему ты такая красивая?», «С зелеными и светло-карими просто невероятная красота», «Мне очень нравится с зелёными», «По-моему, с родным цветом красивее всего», «Муза», «красиво с разными цветами», «Вторые родные. Со всеми красотка!», «Соняяяя, украла мое сердце», «очень нравится когда у вас голубые глаза», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Соня Плакидюк знатно гульнула с Олей Поляковой и Машей Ефросининой. Девушка поделилась с поклонниками фотографией, на которой они вместе квасили капусту и пили шампанское.

Напомним, что Плакидюк задрала ногу в меховом мини, поразив эпатажем: "Королева фламинго".

Как сообщала Politeka, Плакидюк задрала платье и показала свою подружку: "Две любимые самочки...".

Также Politeka писала, что Плакидюк поиздевалась над Волочковой: «С помощью бутылки…».