Українська фотограф Соня Плакидюк, ведуча проекту "Супер топ-модель по-українськи" познущалася над російською балериною Анастасією Волочковою та її фірмовим "розкоряком"

Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

Так, у знаменитості поцікавилися, як швидко сісти на шпагат. Пост Плакидюк вирішила супроводжувати фотографією російської балерини Анастасії Волочкової, яка славиться своїми «розкоряками».

«За допомогою пляшки води й клейонки – буквально за 30 секунд», - йдеться у відповіді користувачеві.

Звернемо увагу, що інших своїх шанувальників Плакидюк вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати, розмістивши фотографію у себе в каруселі Stories.

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«У цей день, рівно рік тому і ми знімали (здається) 4-й епізод минулого сезону #ТопМодельПоУкраїнськи — моє випробування «дорогою на випускний» і я трошки нудилася в очікуванні виходу в кадр. Поруч-мій вірний Санчо Панса від стилю - @artvarivoda , який одягав ваших бубликів", - йдеться в повідомленні.

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