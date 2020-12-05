Украинская фотограф Соня Плакидюк, ведущая проекта «Супер топ-модель по-украински» поиздевалась над российской балериной Анастасией Волочковой и ее фирменным «раскоряком»

Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

Так, у знаменитости поинтересовались, как быстро сесть на шпагат. Пост Плакидюк решила сопровождать фотографией российской балерины Анастасии Волочковой, которая славится своими «раскоряками».

«С помощью бутылки воды и клеенки – буквально за 30 секунд», - говорится в ответе пользователю.

Обратим внимание, что других своих поклонников Плакидюк решила избавить от возможности что-либо сказать, разместив фотографию у себя в карусели Stories.

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«В этот день, ровно год назад и мы снимали (кажется) 4-й эпизод прошлого сезона #топмодельпоукраински — мое испытание «дорогой на выпускной» и я немножко томилась в ожидании выхода в кадр. Рядом — мой верный Санчо Панса от стиля — @artvarivoda , который надевал ваших бубликов», - говорится в сообщении.

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