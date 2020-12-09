Известный фотограф и эксперт в шоу "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк ответила на пикантные вопросы своих поклонников

Так, звезда Соня Плакидюк решила ответить на самые интересные вопросы поклонников, которые ей задали фанаты в разделе Стори в Инстаграм. Фотограф поделилась также серией личных фото. При этом не обошлось и без стандартных вопросов, касающихся отношений Сони с певицей Дашей Астафьевой.

Все дело в том, что в последнее время творческий дуэт Сони Плакидюк и Даши Астафьевой не дает покоя поклонников, ведь девушки не перестают удивлять выходками на публике. После того, как фотограф проекта "Топ-модель по-украински" разместила закулисный кадр с самой откровенной фотосессии с Астафьевой, количество комментариев в адрес звезд и их отношений увеличилось в разы.

Подружившиеся коллеги, впрочем, отвечают на все неоднозначные вопросы с юмором и тем самым подогревают интерес к себе. К примеру, на вопрос: «Вы с Дашей Астафьевой встречаетесь?» Соня ответила лаконично: «в основном в бане».

Также Соня поделилась серией фото из отдыха со звездной подругой и насмешила забавными развлечениями с Дашей перед зеркалом, которая крутилась, ища идеальный ракурс.

Мы также писали, что красотка попала на обложку нового выпуска журнала "Теленеделя" и похвасталась этим событием на своей странице в соцсети "Инстаграм". На фото Соня Плакидюк запечатлена в ярко-красном платье с накладками на плечах и весьма откровенной зоной декольте. Изюминкой дизайна стали шнурки-завязки воротника, кисти которых привлекают внимание к груди знаменитости. Образ дополнили полупрозрачные нейлоновые перчатки.

Сама она уверенно позировала перед камерой, слегка задрав платье и спрятав руку под оборками. Красавица прикрыла почти половину лица волнистыми прядями волос. В описании Соня поделилась эмоциями и анонсировала новый выпуск СТМПУ в описании:

Внешний вид звезды вызвал восторг у пользователей соцсети, даже певица Оля Полякова не удержалась от комментария.

Напомним, что Плакидюк задрала ногу в меховом мини, поразив эпатажем: "Королева фламинго".

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