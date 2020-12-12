Украинская фотограф и судья проекта «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк блестала в образе роковой блондинки

Соответствующий снимок появился в Instagram- аккаунте знаменитости, передает Politeka

Соня появилась в соблазнительном образе главной блондинки века - Мерилин Монро. На ней было длинное розовое платье с открытыми плечами и перчатками. Наряд очень удачно обтянул сочные формы красотки. Также Плакидюк украсила себя бриллиантами. Светлые волнистые локоны были уложены в красивую прическу, а завершала образ ярко-красная помада на губах.

Нужно отметить, что Соня была само воплощение женственности.

«Поцелуй в руку может быть довольно континентальным, но ...», - подписала снимок она.

Перевоплощение очень понравился поклонникам Плакидюк, они осыпали судью проекта похвалами и комплиментами в комментариях. За два часа образ Мерилин Монро оценили свыше 5 тысяч человек, среди тех кто поставил лайки была украинская исполнительница Даша Астафьева.

"Мой любимый образ 🤩", "Ошалеть можно ♥️от красоты такой 💎", " Я в восторге от Вас😍😍😍", "Вы открылись совсем с другой стороны😘", " Это законно вообще, быть настолько кайфовой? 😍🔥🔥🔥", "Образы Мерилин Монро Вам реально близки? Чем? 😍", - пишут в сети.

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