Популярная украинская певица Даша Астафьева соблазнила поклонников, примеряв облегающий латексный наряд

Как рассказывает Politeka, фотографиями красотка решила поделиться у себя на странице в Instagram.

«Недавно, мне стало интересно, почему бабочки летят на свет) Сегодня изучила вопрос. Делюсь с вами любимой версией», - говорится в сообщении.

Уточним, что Астафьева в своем посте рассказывает о том, почему бабочки могут лететь на свет и наоборот – почему их может привлекать тьма. Все это красотка сопровождала фотографиями в соблазнительном латексном наряде, изогнувшись ради горячих кадров.

Среди лакнувших пост оказалась и украинская фотограф Соня Плакидюк, ведущая проекта «Супер топ-модель по-украински». Она написала: «классивый очень».

Другие поклонники знаменитости пришли в не меньший восторг, о чем свидетельствует происходящее под постом.

«Любовь», «бесконечный космос», «роскошная», «прекрасная», «жизненно. Тонкий намек», «невероятная красотка. Ты сделала мой день от а до я», - пишут они.

Напомним, в леопарде, глубоких декольте и с открытой спиной: Даша Астафьева примеряла свои самые горячие образы.

Как сообщала Politeka, пышногрудая Астафьева обтянула прелести сеткой и потрясла своим богатством.

Также Politeka писала, что горячая Даша Астафьева без трусиков распахнула пальто, засветив самое сокровенное: ни капли смущения.