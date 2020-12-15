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Популярная украинская фотограф и судья проекта «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк впечатлила объемами, которые показала крупным планом

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Так рыжая или белая?» - коротко говорится в подписи.

Уточним, что пост Плакидюк сопровождала снимком, на котором звезда решила продемонстрировать точеную фигуру во всей красе, игриво прикрывая пикантные места пером.

«Соня, блондинкой ты стала еще сочнее! Только блонд!», «шикарная», «в любом образе вам прекрасно», «прекрасна в любом образе 🔥Но в рыжем ярче», «белая – вы выглядите просто волшебно», «Самый красивый образ из всех на СТМПУ», «необыкновенная девушка», - пишут ее полконники.

До этого мы рассказывали, что фешн-фотограф и судья шоу «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк получила удовольствие и заодно заинтриговала публику пикантным занятием

31-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых предстала абсолютно голой - косметический чепец на голове не считается.

Так, Соня записывала кадры, лежа на массажном столе - девушка сверкнула "сладеньким", сжав аппетитный бюст.

Напомним, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" раскрыла пикантную деталь отношений с Астафьевой

А еще Politeka писала, что Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» вскружила голову пышными формами и румяными щечками.

Также Politeka писала, Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» в образе роковой блондинки произвела фурор.