Популярная украинская фотограф и судья проекта «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк впечатлила объемами, которые показала крупным планом
Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
«Так рыжая или белая?» - коротко говорится в подписи.
Уточним, что пост Плакидюк сопровождала снимком, на котором звезда решила продемонстрировать точеную фигуру во всей красе, игриво прикрывая пикантные места пером.
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«Соня, блондинкой ты стала еще сочнее! Только блонд!», «шикарная», «в любом образе вам прекрасно», «прекрасна в любом образе 🔥Но в рыжем ярче», «белая – вы выглядите просто волшебно», «Самый красивый образ из всех на СТМПУ», «необыкновенная девушка», - пишут ее полконники.
До этого мы рассказывали, что фешн-фотограф и судья шоу «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк получила удовольствие и заодно заинтриговала публику пикантным занятием
31-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых предстала абсолютно голой - косметический чепец на голове не считается.
Так, Соня записывала кадры, лежа на массажном столе - девушка сверкнула "сладеньким", сжав аппетитный бюст.
Напомним, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" раскрыла пикантную деталь отношений с Астафьевой
А еще Politeka писала, что Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» вскружила голову пышными формами и румяными щечками.
Также Politeka писала, Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» в образе роковой блондинки произвела фурор.