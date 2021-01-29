Известный фотограф и судья проекта "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк поразила красотой в стильной пижаме
Звезда любит играть с фантазиями фанатом иногда хоть и в простых нарядах, но с интересными деталями, передает Politeka.net.
В этот раз красотка позировала на мягком диване. Соня надела черную пижамку, приспустив ее с плеча, на котором можно заметить тонкую бретельку.
Красивый черный бантик стал отличным дополнением к образу. Кроме того, фотограф держала в руках телефон.
Глаза звезды - распахнуты, а макияж был легким, подчеркнувшим лишь достоинства Сони.
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В посте судья известного проекта рассказала о новом телефоне и его полезных функциях.
"Я пойду поснимаю новеньких мультикадров😎 и продолжу отвечать на ваши вопросы. Цем!", - написала в конце Плакидюк.
За час пост собрал почти 6000 лайков и много комментариев.
"Вау , какая же вы красивая 😍😍😍", "Могу смотреть вечность 💌🍼", "Ну как?", "Просто супер", "Я уже получила этот телефон) Довольна как слон) 😋", "какая лучезарная эмоция на первом фото 😍", "Всего наилучшего вам 🔥🔥🔥", "Сонечка, ну почему Вы такая красивая? 🎀😍", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что Соня Плакидюк удивила новым постом, в котором выразила желание обрезать волосы.
"Сколько сантиметров отрезать?🌚🧜🏻♀️", - подписала кокетка видео.
Стоит отметить, что у звезды длинные рыжие косы, которые стали предметом зависти для многих, поэтому желание подстричься некоторых просто обескуражило.
Напомним, что Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» перенесла сложную операцию, появились подробности: "Привязали к стулу и..."
Как сообщала Politeka, Плакидюк смутилась формами в наряде с разрезами: "Такому можно только завидовать"
Также Politeka писала, что Плакидюк погладила белоснежное декольте перышком: "Ух ты, какая кошечка"