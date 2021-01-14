"Это кем же нужно быть!"

Фешн-фотограф и судья шоу «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк нашла неожиданный способ эпатировать публику

Как передае Politeka.net, 31-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в собазнительном образе за любопытным занятием.

Так, рыжеволосая Соня в расхрыстанном виде, без штанов, но зато со "вкусным" декольте, улеглась в примятую постель. Девушка подразнила сочными формами, приняв томную позу: ослепив пышными бедрами и дерзко задрав голову, чтобы посмотреть прямо в камеру.

На голове у нее красовался чепец, как у горничной, а рядом с кроватью лежали теплые тапочки.

"Упражняюсь в мастерстве непринужденных поз при встрече гостей 😅 Так ок?", - пошутила Плакидюк в подписи.

Пользователи кинулись обсуждать увиенное, не жалея комплиментов в комментариях:

"Только так!😍"

"Скрытая реклама одеяла? 😅🔥"

"Мадам легли и просют 😅"

"Это ж кем же нужно быть, чтобы так встречали😍🔥"

"Кошечка 😍"

"позы у вас для встречи гостей вообще шедевральные)"

"Воу!😎 От такого приёма, не знаю как гости, но я бы упала😍! Соня-искусительница😍🎀 ! Афродита! В позировании вы достигли высшего уровня мастерства!🔥"

Ранее мы рассказывали, как Плакидюк показала себя без прически и маияжа - как выглядит в настоящей жизни. Девушка сделала селфи в лифте и похвасталась новой шапочкой.

"Дописываю пост про коррекцию зрения 🤞🏻Даже нашла фотки со змеиным глазом🐍👀 А пока давайте решим идет ли мне шапка😜⤵️", - говорится в подписи.

Напомним, что Плакидюк и Костромичева прижались к красавцу, Полякова оценила: "Это просто что-то невероятное"

Как сообщала Politeka, Плакидюк смутилась формами в наряде с разрезами: "Такому можно только завидовать"

Также Politeka писала, что Плакидюк погладила белоснежное декольте перышком: "Ух ты, какая кошечка"