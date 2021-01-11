Фешн-фотограф и судья шоу «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк ошеломила неожиданным образом
Как передает Рoliteka.net, 31-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором позировала в лифте.
Рыжеволосая бестия показала, как выглядит в настоящей жизни - без пафосного наряда и яркого макияжа.
Соня сделала селфи, будучи в черном худи и такого же цвета спортивных штанах, а также пудровой вязаной шапочке. На груди висела красная сумка-бананка, а под мышкой фэшн-фотограф держала кожаный клатч.
Опухшего Тарзана едва узнали после возвращения из Африки, удаленное фото: "Наташка спецом залила..."
Раздраженная Кухар пролила свет на конфликты с Фреймут и Мейхер на "Танцях з зірками": «Мне было обидно за…»
Старший сын 50-летней Ирины Билык растет настоящим красавцем, видны гены отца: показательные фото
Раскрыта тайна гибели знаменитой супермодели, о которой говорил весь мир: "Без мамы остались четверо детей"
Чудом удалось выжить: аттракцион едва не забрал жизнь харьковчанки с ребенком, кадры
Девушка распахнула дутую светлую курточку, кокетливо прислонившись к стене и расставив ножки. Зрителей ненакрашенная Плакидюк очаровала легкой улыбкой.
"Дописываю пост про коррекцию зрения 🤞🏻Даже нашла фотки со змеиным глазом🐍👀 А пока давайте решим идет ли мне шапка😜⤵️", - говорится в подписи.
Пользователи кинулись комментировать увиденное, не жалея комплиментов:
"Разве есть что-то, что Вам не идёт?😍"
"шикарной девушке все к лицу"
"Минус 5 лет! 💫"
"зайчик такой"
"Яка шапка класна. Дуже личить😍"
"Шапка как шапка .🤩🤶 Лицо, больше, шапке идёт 😄"
"Вы в жизни выглядите на 20 лет моложе, чем на Смпу))))👏"
"Соня, Вы такая миленькая в шапке, и без очков ещё моложе выглядите 😍"
Отметим, в настоящее время Плакидюк является одной из ведущих фешн-фотографов Украины, а также директором production-департамента студии MNCL (Monocle) – первой в Украине студии, специализирующейся на концептуальном дизайне, брендинге и production в областях Fashion, Business и HoReCa.
Напомним, что Плакидюк и Костромичева прижались к красавцу, Полякова оценила: "Это просто что-то невероятное"
Как сообщала Politeka, Плакидюк смутилась формами в наряде с разрезами: "Такому можно только завидовать"
Также Politeka писала, что Плакидюк погладила белоснежное декольте перышком: "Ух ты, какая кошечка"