Фешн-фотограф и судья шоу «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк ошеломила неожиданным образом

Как передает Рoliteka.net, 31-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором позировала в лифте.

Рыжеволосая бестия показала, как выглядит в настоящей жизни - без пафосного наряда и яркого макияжа.

Соня сделала селфи, будучи в черном худи и такого же цвета спортивных штанах, а также пудровой вязаной шапочке. На груди висела красная сумка-бананка, а под мышкой фэшн-фотограф держала кожаный клатч.

Девушка распахнула дутую светлую курточку, кокетливо прислонившись к стене и расставив ножки. Зрителей ненакрашенная Плакидюк очаровала легкой улыбкой.

"Дописываю пост про коррекцию зрения 🤞🏻Даже нашла фотки со змеиным глазом🐍👀 А пока давайте решим идет ли мне шапка😜⤵️", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, не жалея комплиментов:

"Разве есть что-то, что Вам не идёт?😍"

"шикарной девушке все к лицу"

"Минус 5 лет! 💫"

"зайчик такой"

"Яка шапка класна. Дуже личить😍"

"Шапка как шапка .🤩🤶 Лицо, больше, шапке идёт 😄"

"Вы в жизни выглядите на 20 лет моложе, чем на Смпу))))👏"

"Соня, Вы такая миленькая в шапке, и без очков ещё моложе выглядите 😍"

Отметим, в настоящее время Плакидюк является одной из ведущих фешн-фотографов Украины, а также директором production-департамента студии MNCL (Monocle) – первой в Украине студии, специализирующейся на концептуальном дизайне, брендинге и production в областях Fashion, Business и HoReCa.

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Как сообщала Politeka, Плакидюк смутилась формами в наряде с разрезами: "Такому можно только завидовать"

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