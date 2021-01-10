Украинская фешн-фотограф и судья проекта «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк появилась на фото с обнаженным парнем

Известная украинская красотка нередко эпатирует публику не только провокационными образами, но и фото, передает Politeka.net.

В этот раз звезда позировала рядом с молодым человеком, который оказался полностью обнажен.

Плакидюк присела к нему между ног и подняла глаза к потолку, а тем временем парень держал лезвие, будто пытаясь отрезать прядь волос соблазнительницы.

"Вы часто просите рассказать, как я ухаживаю за своими волосами. Так вот .. 😜 У русалок свои секреты 🧜🏻♀️", - написала звезда.

За 40 минут пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Это невероятно красиво. Фотограф потрясающий", "Пьёшь кровь девственников? 😂", "парень похож на Dua Lipa", "А как проходила фотосессия😁", "Сонечка❤️наша любимая богиня❤️🔥😍🌹🌹🌹🌹❤️❤️❤️🔥🔥🔥😍😍😍", "Эстетично 😍", "Хочу быть русалкой", "Соня,после этого он как порядочный мужчина должен взять Вас в жёны!", "Какая вы красавица 😍😍😍та и мужчинка у вас тоже неплохой 😄 "," Соня обожаю ❤️ ", "Прекрасная нимфа 😻 Соня, Вы - источник моего вдохновения! 🌸 ", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Соня Плакидюк попозировала в мягоньком фирменном свитшоте небесно-голубого цвета, который очень хорошо подойдет для дома, особенно во время локдауна.

Как всегда, на лице Сони был наложен яркий макияж, а волосы гладко зачесаны назад.

Напомним, что Плакидюк и Костромичева прижались к красавцу, Полякова оценила: "Это просто что-то невероятное"

Как сообщала Politeka, Плакидюк смутилась формами в наряде с разрезами: "Такому можно только завидовать"

Также Politeka писала, что Плакидюк погладила белоснежное декольте перышком: "Ух ты, какая кошечка"