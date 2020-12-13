Відомий фотограф Соня Плакидюк показала закулісне фото зі зйомок "Супер топ-моделі по-українськи"

Як повідомляє Politeka.net, фешн-фотографка і суддя шоу "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк відома своїм неперевершеним почуттям стилю, яке вона показує в кожному новому епізоді модельного реаліті.

Кілька годин тому на своїй сторінці в Instagram 31-річна зірка опублікувала досить миле фото, зроблене за лаштунками популярного шоу.

Соня з'явилася в компанії своєї подруги, всесвітньо відомої моделі і ведучої Алли Костромічової, а також знаменитого українського дизайнера Андре Тана. Дівчата притискаються до Андре Тану, м'яко посміхаючись.

Алла Костромічова з'явилася в кадрі в епатажній чорній сукні з глибокими вирізами на ногах і в зоні декольте. Андре обрав чорний стильний костюм з червоними вставками. Соня ж приміряла стриманий, але в той же самий час спокусливий образ: коротку сукню в горошок з приспущеними рукавами. Свій лук вона доповнила високими підборами і обідком, оздобленим великими стразами.

Фолловери Плакидюк захопилися знімком і подарували для трьох тонну компліментів. Полякова також не втрималася і залишила під знімком схвальний коментар:

"Які дівки розкіш ❤️", "Яка ж ви красива😍"," Алла дуже красива😍 😍", "який у нього піджак😍", "Диявол носить Прада", " як же Соня змінилася за ці роки, стаєте все краще і краще!", "Одна тільки красива, інші хороші".

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