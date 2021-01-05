Известная украинская фешн-фотограф Соня Плакидюк, судья проекта «Супер топ-модель по-украински» впечатлила роскошной фигурой в одном топе
Как рассказывает Politeka, кадры знаменитость опубликовала у себя в Instagram.
«Начинаю год с Юлечкой…» - коротко говорится в подписи.
Уточним, что на опубликованных кадрах Плакидюк демонстрирует безупречную улыбку у косметолога. При этом знаменитость сделала акцент на безупречном лице, эффектно задрав камеру.
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Обратим внимание, что на этой фотографии украинская фотограф предстает после процедуры, с "распаренным" лицом. При этом поклонников красотка одаривает элегантным воздушным поцелуем.
А поскольку ролики Плакидюк были размещены в карусели Сторис, ее поклонники не смогли что-либо сказать о внешнем виде кумира.
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Также в кадр попал праздничный стол с салатами.
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