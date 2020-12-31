Украинская фотограф и судья проекта «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк показала, как выглядела в детстве
Как рассказывает Politeka, фотографии были опубликованы на странице красотки в Instagram.
«Я, если можно, без итогов😂, но с надеждами! И... На старт, внимание, марш», - коротко подписала она кадр.
Плакидюк запечатлена стоя возле украшенной новогодней елки. Девочка одета в белое платье с кружевами. Ее волосы аккуратно уложены и завяжаны бантом. Одной рукой она держит краешек платья, а другой – бокал.
Также в кадр попал праздничный стол с салатами.
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Пользователи Сети отмечают. что девушка совсем не изменилась.
"Ну совсем не изменилась...красавица", "Лапочка", "Не изменилась, только волосы длиннее", "Какая милая малышка", - пишут в комментариях.
Соня Плакидюк - эксперт шоу «Модель по-украински». Фешн-фотограф, в чьем портфолио работы с L’officiel, Harper’s Bazaar, Mercedes-Benz Kiev Fashion Days F/W 2013.
Она известна по творческому псевдониму Moi Sofism. Как рассказывает сама Соня, она выбрала его неслучайно: «Moi» по-французски — «я», а «Sofism» Википедия объясняет, как «мастерство, умение, хитрая выдумка, уловка».
Фотографией Соня заинтересовалась в 14-15 лет. Конечно, тогда это было подростковое увлечение, но со временем стало работой.
Напомним, что Плакидюк и Костромичева прижались к красавцу, Полякова оценила.
Как сообщала Politeka, Плакидюк смутилась формами в наряде с разрезами.
Также Politeka писала, что Плакидюк погладила белоснежное декольте перышком.