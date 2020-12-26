Фотограф Соня Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» покорила украинцев экстравагантными новогодними образами

Знаменитость уже отметила Рождество и поспешила поделиться своим ярким настроением, пишет Politeka.net. На своей странице в соцсети "Инстаграм" красотка выложила ролик с фрагментами праздничного клипа (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

В одной из сцен Соня Плакидюк появилась в коротком красном платье, оттороченное белым мехом в стиле Санты Клауса, а голову украсила золотистыми оленьми рогами. Соблазнительный образ дополнил парик, превративший звезду в блондинку. Красотка порезвилась возле наряженной елки, коснувшись ее иголок. В другом фрагменте она очутилась в бокале в виде полосатой карамельки с черными распущенными волосами.

Напоследок Соня Плакидюк предстала на кухне с высокой прической, украшенной шариками и блестками, на ней можно заметить белое платье без рукавов, которые заменили красные перчатки. Девушка игриво рассмеялась со стопкой в руках.

"Кому женщину-ёлку?", - поинтересовалась Соня в описании.

Пользователи соцсети узнали клип американской певицы Кэти Перри, которой Плакидюк приставила свое лицо при помощи монтажа:

"Если бы я не знала, что клип Katy, то реально бы подумала, что у Сони вышла новогодняя песня"; "Почему мне здесь мерещатся Саша , Таня и Даша 😂"; "Какая же ты крутая!!! 💓💓💓"; "Кэти Перри - Богиня"; "Вам все идёт, как так 😂"; "Я сначала подумала, что это Соня, пока не прочла коммент, что это чей-то клип ❤"; "Такую женщину в каждый дом😍😍😍"; "Женщину ёлку долго наряжать, долго и снимать украшения ( шутка)))"; "Коллаборация года"; "Где такую взять? 😂".

Напомним, что Плакидюк и Костромичева прижались к красавцу, Полякова оценила: "девки роскошь".

Как сообщала Politeka, Плакидюк смутилась формами в наряде с разрезами:"куколка".

Также Politeka писала, что Плакидюк погладила белоснежное декольте перышком:"Стала еще сочнее".