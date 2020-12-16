Популярна українська фотограф і суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк засвітила бездоганні форми в наряді з розрізами
Як розповідає Politeka, фотографією красуня поділилася у себе в Instagram.
"Інший раз сидиш, як жінка в новинах: зверху шовкові кутюри з декольте на дванадцять персон, знизу-тапочки з пушком і штанці з начосом😁 А ви як думали?» - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Плакидюк позує в нестандартному вбранні, який ефектно оголює її гідності. Сама красуня при цьому грайливо поглядає в кадр, привівши фанатів в "дикий" захват.
"Боже, ну лялечка ж!", "Соня, розумничка, перетворюєшся з кожним днем. Секрет не відкриєш 100%, за секрет беруть шалені гроші) Просто розумничка», «ідеальна», «кицюня», «неймовірна», «ви дуже красива», - пишуть вони.
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Як повідомлялося до цього, Українська фотограф і суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк блищала в образі фатальної блондинки
Соня з'явилася в спокусливому образі головної блондинки століття-Мерилін Монро. На ній була довга рожева сукня з відкритими плечима і рукавичками. Наряд дуже вдало обтягнув соковиті форми красуні.
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