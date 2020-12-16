Популярная украинская фотограф и судья проекта «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк засветила безупречные формы в наряде с разрезами
Как рассказывает Politeka, фотографией красотка поделилась у себя в Instagram.
«Иной раз сидишь, как женщина в новостях: сверху шелковые кутюры с декольте на двенадцать персон, снизу— тапочки с пушком и штанишки с начесом😁 А вы как думали?» - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Плакидюк позирует в нестандартном наряде, который эффектно оголяет ее достоинства. Сама красотка при этом игриво поглядывает в кадр, приведя фанатов в «дикий» восторг.
«Боже, ну куколка ж!», «Соня, умничка, преображаешься с каждым днем. Секрет не откроешь 100%, за секрет берут бешенные деньги) Просто умничка», «идеальная», «кицюня», «невероятная», «вы очень красивая», - пишут они.
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Как сообщалось до этого, украинская фотограф и судья проекта «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк блестала в образе роковой блондинки
Соня появилась в соблазнительном образе главной блондинки века - Мерилин Монро. На ней было длинное розовое платье с открытыми плечами и перчатками. Наряд очень удачно обтянул сочные формы красотки.
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