Украинская фешн-фотограф и судья проекта «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк рассказала, как перенесла операцию на глазе

Откровением звезда поделилась на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Соня Плакидюк призналась, что операция далась ей нелегко.

«Весь фокус в том, что над глазом проводят манипуляции, которым противятся все рефлексы: веко выворачивается наружу металлическим держателем, чтоб моргание стало невозможным. На глаз сверху постоянно льется прозрачная жидкость — подозреваю, что физраствор. Сам глаз «онемел» и каждое его микродвижение вызывает тошноту», - рассказала девушка.

Более того, постоянно нужно было находиться в сознании и постоянно смотреть на красную точку. При этом нельзя двигаться, ведь резкое телодвижение может стоить зрения и глаза. Именно это и оказалось для нее самым трудным.

«Без глаза мне жить не хотелось, поэтому я лежала страждущим солдатиком, внутренне офигевая от этого приключения», - отметила фотограф.

При этом глаз все видит: как срезается тоненький слой роговицы, как льется раствор, как мигает красная точка. Но это еще не все.

«В какой-то момент доктор говорит: не волнуйтесь, сейчас вы ненадолго ослепнете. Но «не волноваться» уже вообще не получается - ты натурально слепнешь и начинаешь внутренне паниковать, ведь второй глаз накрыт и ты реально видишь черноту и больше ничего», - рассказала Плакидюк.

«Еще из «приятного» — запах жженого глазика, когда шпарит лазер. Это было финальным аккордом в факторах моей тошноты и я, чтоб не бекнуть, начала стонать и сжимать руку медсестры», - добавила девушка.

Плакидюк отметила, что сама не ожидала, что операция будет такой сложной для нее. Ведь она легче перенесла даже когда ей аденоиды прривязали к стулу и вырвали.

«Это крайне странный для меня рассказ, ведь я очень терпеливая— иной раз даже слишком. Я довольно спокойно переносила удаление нервов из зуба без обезбаливания, читала книгу во время восковой эпиляции, мне рвали аденоиды, просто привязав бинтиками к стулу», - подчеркнула девушка.

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