Фешн-фотограф и судья шоу «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк очаровала видом на уникальном фото
Как передает Politeka.net, 31-летняя звезда опубликовала необычный кадр в "сториз" в Инстаграм, отвечая на вопросы своих фанатов.
В частности, пользователи поинтересовались у рыжеволосой бестии Сони, как она выглядела в детстве.
Плакидюк показала снимок, на котором позировала в белом кружевном платьице с пышной юбкой возле новогодней елочки. Девочка с милым бантиком на голове стояла с бокалом в руке, ухватившись и приподняв край юбки. Уже тогда Плакидюк была маленькой кокеткой.
"Великолепно", - подписала фото звезда, ответив на вопрос, как она выглядела.
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Напомним, Плакидюк появилась на свет 9 февраля 1989 года в Киеве. С самого детства была очень активной и общительной. Кстати, именно благодаря своей коммуникабельности ей удается сохранять хорошие отношения со многими селебрити. Примечательно, что в юные года она посещала танцевальный кружок, однако после полученной травмы, ей пришлось прекратить занятия. Впрочем, девушка признавалась, что даже сейчас у нее остались некоторые навыки, полученные во время тренировок. К примеру, она без всяких трудностей может сесть на шпагат.
Ранее мы сообщали, Плакидюк в шелковой черной пижамке изумила игривым образом на фото, обпубликованном в Инстаграм. Девушка украсила голову огромным бантом, приспустив рубашку с плеча.
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