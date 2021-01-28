Известный украинский фотограф Соня Плакидюк, судья проекта "Супер топ-модель по-украински", показала себя в провокационном виде
На фото Плакидюк позирует в смелом наряде, прячась за молодым человеком, который был в одних трусах. Рядом можно увидеть еще одного красавчика, который сидел на стуле и смотрел на Соню и парня. Он тоже надел для фотосессии только трусы. В руках у звезды был фотоаппарат, а волосы красотка оставила распущенными. Кадр вышел очень страстным и зажигательным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Для тех, кто интересовался, как проходят наши съемки— вот так", - написала звезда под фото.
Сразу под публикацией отметилась Оля Полякова: "А эти милые детки. *ля, какая ты красивая".
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Фанаты поставили более 14 тысяч лайков и написали комментарии:
"Чертовски красиво", "Там должны быть девушки", "Роскошь бутиков", "Жарко", "Если это не рай с Богиней, то что".
Мы писали, что известный фотограф и судья проекта "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк решилась на отчаянный шаг.
Соня всего час назад решила поинтересоваться у своих поклонников, насчет обрезки волос.
"Сколько сантиметров отрезать?", - подписала кокетка видео.
Напомним, Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" подразнила видом в лучшем наряде для прогулки
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