Известный фотограф и судья проекта "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк показала свой новый лук в стильном образе
Конечно, знаменитость, не могла не поделиться любительским фото на своей странице в Instagram, передает Politeka.net
Как видно, для прогулки Соня выбрала черную кожаную куртку, отделанную розовым мехом. Под низ она одела блузку с большим бантом на шее, а также черные штаны. Свой наряд Плакидюк дополнила маленькой сумочкой в форме сундучка на цепочках, которую она держала в одной руке, а в другой телефон, чтобы запечатлеть себя в зеркале.
Туго затянутые волосы, обруч на голове и изящный макияж довершали стильный образ звезды.
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Удачное сочетание розового и черного в одежде очень понравилось фанатам Плакидюк, они отметили, что в этом наряде Соня выглядит по-настоящему стильно.
"Сочетание розового и чёрного😍😍😍Красотка👍👍👍", " Ох и Соня 🔥🔥🔥🔥Огнище 🔥", "Бомбезная", "Я люблю тебя", - пишут в сети.
Ранее мы сообщали, что украинская фешн-фотограф и судья проекта «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк соблазнила красотой в обтягивающем гольфе.
Звезда в этот раз решила сделать селфи, надев черный гольф, который обтянул ее пышную грудь, а сверху модель накинула черную куртку с капюшоном.
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