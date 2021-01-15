Украинская фешн-фотограф и судья проекта «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк удивила соблазнительными кадрами прямо на постели

Звезда нарядилась в красивую черную пижаму и показала, как развлекается в постели, передает Politeka.net. Соответствующие фото появились в Инстаграм фотографа.

Красотка на мягкой кровати позировала с книгой в руках.

Красивая пижама, хотя и сидела свободно на Соне, но все же сумела подчеркнуть красивые формы.

Завершил образ звезды черный бантик в волосах.

"Довольный человек в дзене и новенькой пижамке, 1 штука 🌚", - подписала снимки красотка.

За 45 минут публикация собрала более 6000 лайков и много комментариев.

"Замечательная,Софи 😍", - не сдержалась жена певца Димы Монатика, Ирина.

"как всегда шикарна", "Какая богиня 😏", "Ухты", "Милашка", "Красивая😍,", " Какая красивая, а вы знаете о творчестве lil peep?", - написали другие пользователи сети.

Ранее мы писали, что Соня Плакидюк родилась 9 февраля 1989 года. Будущая звезда увлеклась фотографированием в 14-15 лет. Тогда это казалось баловством.

Звезда хотела себя связать с другой деятельностью и окончила магистратуру в КПИ по специальности “электрокибернетика”. Учеба научила фотографа планировать все рабочие процессы.

Плакидюк развивала свой талант к фотографированию и в результате стала обладательницей первого места в конкурсе фешн-фотографии от National British Fashion Museum 2010, номинантом на Most Influent Talent House Photographer in 2011 и другое.

Напомним, что Плакидюк и Костромичева прижались к красавцу, Полякова оценила: "Это просто что-то невероятное"

Как сообщала Politeka, Плакидюк смутилась формами в наряде с разрезами: "Такому можно только завидовать"

Также Politeka писала, что Плакидюк погладила белоснежное декольте перышком: "Ух ты, какая кошечка"