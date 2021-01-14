Фешн-фотограф, судья шоу «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк рассказала поклонникам, что ей пришлось пережить во время операции на глазах

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда продолжила рассказ о том, как она решилась, и как пережила коррекцию зрения. По словам Плакидюк, она обратилась к врачу со зрением -5,5 и сильным астигматизмом. Несмотря на все предостережения, она решилась на операцию, чтобы хорошо видеть.

«Я вам безбожно наврала про «пару дней» между частями, но лучше поздно, чем никогда, тем более, что директ завален письмами страждущих коллег по глазному несчастью», - начала Соня свою историю.

Она подробно описала, как проходила подготовка к операции, остановившись на моменте, когда в глаза ей капнули заморозкой.

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«Спустя пару минут глаза начали странно неметь: очень странное ощущение, как будто отсидел ногу, но в глазу. Поняла, что когда начинаю напрягать мышцу, чтоб куда-то посмотреть— начинает тошнить», - рассказала женщина.

Она добавила, что операция делается машиной, но лучше от этого не становится.

«Это были самые жуткие по ощущениям 7 минут в моей жизни», - подвела итог Плакидюк.

В комментариях ей оставили массу слов поддержки и восхищения ее внешностью на фото.

«Ох и красивая», «Шик, шик, шик», «Фото класс», «Какие синонимы к слову богиня? Я здесь вижу только богиню», «Яд», «Читаю, и жутко становится», - пишут люди.

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