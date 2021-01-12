Відома українська фешн-фотограф і суддя шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк перетворилася на героїню класичної картини з пікантною деталлю

Як повідомляє Politeka.net, красуня поділилася незвичайним знімком на своїй сторінці в Instagram.

Так, хтось вирішив "пограти" з однією з фотографій Плакидюк і вміло прифотошопив її голову і оголене плече на картину. На початковому полотні зображена дівчина в пишній сукні, яка сперлася на стіл, і напівлежить на ньому. При цьому її плечі відкриті, як і на фото Плакидюк, що дозволяє фотографії ідеально збігтися з картиною. Походять за кольором і рудуваті волосся намальованої дівчини.

Сама фотограф прийшла в захват від такої інтерпретації свого знімка.

Її шанувальники також оцінили фото.

"не відразу зрозуміла, що це не одне фото", "з третього разу зрозуміла, що це колаж, а не оригінал", "ідеально", "мистецтво у всій його красі", "Вау, це шедевр", "Ну як завжди Красуня", "дівчина Місяць, казкова Соня", "Нашу улюблену Богиню показують", "Пора вам Софія в хф зніматися в казках бажано", "як круто!!!! Просто слів немає!", - пишуть люди.

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