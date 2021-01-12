Известная украинская фешн-фотограф и судья шоу «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк превратилась в героиню классической картины с пикантной деталью
Как сообщает Politeka.net, красотка поделилась необычным снимком на своей странице в Инстаграм.
Так, некто решил «поиграть» с одной из фотографий Плакидюк и умело прифотошопил ее голову и оголенное плечо на картину. На изначальном полотне изображена девушка в пышном платье, которая облокотилась на стол, и полулежит на нем. При этом ее плечи открыты, как и на фото Плакидюк, что позволяет фотографии идеально совпасть с картиной. Походят по цвету и рыжеватые волосы нарисованной девушки.
Сама фотограф пришла в восторг от такой интерпретации своего снимка.
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Ее поклонники также оценили фото.
«не сразу поняла, что это не одно фото», «С третьего раза поняла, что это коллаж, а не оригинал», «Идеально», «Искусство во всей его красе», «Вау, это шедевр», «Ну как всегда красотка», «Девушка луна, сказочная Соня», «Нашу любимую Богиню показывают», «Пора вам София в хф сниматься в сказках желательно», «Как круто!!!! Просто слов нет!», - пишут люди.
Напомним, Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" примостилась между ног у раздетого парня: "Должен взять вас...".
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