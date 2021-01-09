Украинская фешн-фотограф и судья проекта «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк показала новое фото на радость фанатам

Эпатажная Плакидюк, которая устраивает яркие фотосессии украинским селебрити и водит дружбу со многими знаменитостями, сама не прочь пофотографироваться, а результатами поделится в своем микроблоге в Instagram, передает Politeka.net.

Так, недавно красотка удивила подписчиков свежим фото, на котором появилась в достаточном скромном образе.

Девушка попозировала в мягоньком фирмовом свитшоте небесно-голубого цвета, который очень хорошо подойдет для дома, особенно во время локдауна.

Как всегда, на лице Сони был наложен яркий макияж, а волосы гладко зачесаны назад.

Надо отметить, что на фото Плакидюк выглядела настоящей милашкой.

Это подметили и ее подписчики, которые забросали новую публикацию восторженными похвалами в комментариях.

«Какая красивая», «Очень миленкая», «Милашка», «Боже Соня у вас красивые глаза», - пишут в сети.

До этого мы сообщали, что Плакидюк позировала под открытым небом в весьма откровенном образе. На ней черный боди с полупрозрачными вставками, укороченный черный пиджак, а также юбка с двумя разрезами по бокам до самой талии. В таком наряде особенно хорошо заметны страстные Красные чулки, которые пидодягла под юбку Соня. Дополняют ее образ ярко-желтые перчатки и большое украшение такого же цвета на плече.

Напомним, кокетка Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» прильнула к известному ведущему: "Люблю его!".

Как сообщала Politeka, Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» лишила спокойствия, показав сладкие места: «Начинаю год с…».

Также Politeka писала, что Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» кокетливо приспустила одежду в постели: «Глаз не оторвать!».