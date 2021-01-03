Известная украинская фешн-фотограф и судья шоу «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк поделилась фото в романтичном образе

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала новый снимок на своей странице в Инстаграм.

Так, на фото Плакидюк решила показать себя в простой домашней обстановке. Судя по всему, на снимке она полулежит в кровати. На ней черная рубашка, которую Соня слегка приспустила, кокетливо обнажив плечи.

Звезда выглядит очень нежно и естественно с почти полным отсутствием макияжа на лице и распущенными волосами.

«Пыталась придумать смешную подпись, но оставляю это вам», - написала Плакидюк.

Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.

«шикарно выглядишь», «Моя бубочка», «ну какая же красивая», «Вы такая шикарно-сексуальная! Вау!», «Русалка», «Соня, Вы так расцвели! Глаз не оторвать!», «Сонечка - Русалочка, которая оставила себе голос и получила самые длинные ножки», «Боже, икона», «Невозможно оторвать глаза от такой красоты», «Неземная этот нежный мейк вам очень к лицу», «Красивая ажж страшно, в хорошем смысле», «Какая ты красотка, а волосы прям загляденье», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Соня поделилась фото, на котором предстала в коротеньком платье темно-синего цвета с белым воротничком и черными лентами.

Плакидюк кокетливо прильнула к ведущему пограммы "Предметка. Пост-шоу" Сергею Никитюку.

Напомним, кокетка Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» прильнула к известному ведущему: "Люблю его!".

Как сообщала Politeka, Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" в откровенном корсете окружила себя раздетыми мужчинами: "Сонин рай".

Также Politeka писала, что Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» восхитила красотой на детском фото.