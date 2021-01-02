Фешн-фотограф и судья шоу «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк наделала шума новым фото
Как передает Politeka.net, 31-летняя звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в коротеньком платье темно-синего цвета с белым воротничком и черными лентами.
Плакидюк кокетливо прильнула к ведущему пограммы "Предметка. Пост-шоу" Сергею Никитюку (шоумен раскрывает детали «Супер топ-модель по-украински», приглашая в студию всех причастных к проекту).
Оба раскованно позировали перед камерой. Соня обняла ведущего за плечи, а тот ее - за талию.
"У нас с Серёжей вышла новогодняя «Предметка»🥂🎄💫 Люблю его!", - душевно подписала фото Плакидюк.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не жалея комплиментов:
"На одном дыхании 😍"
"Вы такая красотка😍"
"Вот это новость😍🔥"
"Божееее😍😍 Соняяяяя вы прекрасная женщина ❤️"
"Вы суперские, классные, профессионалы и мастера своего дела! Вот!🤩⛄"
"Пара года 💕"
"Вот кто тайный гость, которого скрывал Серёжа, это Сонечка😻"
Напомним, Плакидюк тепло отзывалась об участии в модельном телепроекте, а особенно о коллегах.
"Это мой первый телевизионный опыт, но в кадре я чувствую себя комфортно. У нас собралась великолепная команда, в перерывах между съемками мы очень скучаем и постоянно созваниваемся...", - делилась фотограф в одном из интервью.
Ранее мы сообщали, Соня заставила трепетать от чувственного снимка, на котором появилась в корсете в окружении голых красавчиков-моделей. Прочная ткань "сдавила" бюст звезды так, что на это больно смотреть.
Напомним, что Плакидюк и Костромичева прижались к красавцу, Полякова оценила.
Также Politeka писала, что Плакидюк погладила белоснежное декольте перышком.