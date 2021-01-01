Украинский фотограф и судья проекта "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк поделилась пикантным фото в окружении обнаженных мужчин и поинтересовалась самочувствием своих фолловеров после новогодней ночи

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Плакидюк в соцсети.

Так, в аккаунте Сони появилось черно-белое фото, на котором она позирует в колготках в сеточку и пикантном корсете, а рядом с ней внизу стоят двое мужчин спортивного телосложения. При этом из одежды на них - лишь головные уборы.

На фотографии Соня смотрит вверх, расставив руки в разные стороны, а мужчины придерживают ее за ноги.

"Все уже воскресли после вчера? Если нет, то Καλυψώ Вам в помощь", - написала она.

"Невероятно", "Сонин рай", "Картинка", "Волшебно", "Мне нравится, на какой точке моя отметка. Обожаю", "Подумала, что это Ким Кардашьян сначала. Соня, вы шикарная", "Невероятная женщина!", "Какая красота", "Вау", "У меня будет новая заставка на телефон", "Секс", "Пожар", "Мои глаза! Это просто огонь!", "Сначала подумала, что Ротар", "Я думала, это Рита Мамун", "С новым годом! Крепкого здоровья, счастья, любви, согласия, добра, Божьей ласки, пусть все мечты осуществляются", - пишут в комментариях.

Напомним, что Плакидюк и Костромичева прижались к красавцу, Полякова оценила.

Как сообщала Politeka, Плакидюк смутилась формами в наряде с разрезами.

Также Politeka писала, что Плакидюк погладила белоснежное декольте перышком.