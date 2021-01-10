Українська фешн-фотограф і суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк з'явилася на фото з оголеним хлопцем

Відома українська красуня нерідко епатує публіку не тільки провокаційними образами, а й фото, передає Politeka.net.

Цього разу зірка позувала поруч з хлопцем, який виявився повністю оголений.

Плакидюк присіла до нього між ніг і підняла очі до стелі, а тим часом хлопець тримав лезо, ніби намагаючись відрізати пасмо волосся спокусниці.

"Ви часто просите розповісти, як я доглядаю за своїм волоссям. Так от .. 😜 У русалок свої секрети️️", - написала зірка.

За 40 хвилин пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Це неймовірно красиво. Фотограф приголомшливий", " П'єш кров незайманих? 😂 ", "хлопець схожий на Dua Lipa" ," а як проходила фотосесія😁", " Сонечка❤️наша улюблена богиня❤️🔥😍🌹🌹🌹🌹❤️❤️❤️🔥🔥🔥😍😍😍", "естетично 😍", "Хочу бути русалкою", " Соня, після цього він як порядний чоловік повинен взяти Вас в дружини!", "Яка ви Красуня 😍 😍 😍та і чоловічок у вас теж непоганий 😄 "," Соня обожнюю ❤️ "," прекрасна німфа 😻 Соня, ви-Джерело мого натхнення! 🌸 ",- написали користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Соня Плакидюк попозувала в м'якенькому фірмовому світшоті небесно-блакитного кольору, який дуже добре підійде для дому, особливо під час локдауну.

Як завжди, на обличчі Соні був накладений яскравий макіяж, а волосся гладко зачесане назад.

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