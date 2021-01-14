"Це ким же потрібно бути!"

Фешн-фотограф і суддя шоу " Супер топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк знайшла несподіваний спосіб епатувати публіку

Як передає Politeka.net, 31-річна зірка опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в собазнительном образі за цікавим заняттям.

Так, рудоволоса Соня в розхристаному вигляді, без штанів, але зате зі "смачним" декольте, вляглася в прим'яту ліжко. Дівчина подражнила соковитими формами, прийнявши томну позу: засліпивши пишними стегнами і зухвало задерши голову, щоб подивитися прямо в камеру.

На голові у неї красувався чепець, як у покоївки, а поруч з ліжком лежали теплі тапочки.

"Вправляюся в майстерності невимушених поз при зустрічі гостей 😅 Так ок?",- пожартувала Плакидюк у підписі.

Користувачі кинулися обговорювати увиенное, не шкодуючи компліментів в коментарях:

"Тільки так!😍"

"Прихована реклама ковдри? 😅🔥"

"Мадам лягли і просять 😅"

"Це ж ким же потрібно бути, щоб так зустрічали 😍 🔥 "

"Кішечка 😍"

"поза у вас задля зустріч гостя взагалі шедевральні)"

"Воу!😎 Від такого прийому, не знаю як гості, але я б впала😍! Соня-спокусниця😍 🎀! Афродіта! У позуванні ви досягли вищого рівня майстерності!🔥"

Раніше ми розповідали, як Плакидюк показала себе без зачіски і маіяжу - як виглядає в справжньому житті. Дівчина зробила селфі в ліфті і похвалилася новою шапочкою.

"Дописую пост про корекцію зору️ навіть знайшла фотки зі зміїним оком 🐍 👀 а поки давайте вирішимо чи йде мені Шапка️️", - йдеться в підписі.

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