Украинская фешн-фотограф и судья проекта «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк соблазнила красотой в обтягивающем гольфе

Рыжеволосая "бестия" впечатляет красотой на каждом фото, передает Politeka.net. Звезда в этот раз решила сделать селфи, надев черный гольф, который обтянул ее пышную грудь, а сверху модель накинула черную куртку с капюшоном.

Звезда распустила рыжие волосы, и надела повязку на голову.

Соня выглядела свежо, она подчеркнула взгляд карандашом и тушью, и улыбнулась в камеру.

"Вы там сильно в обморок не падайте от моих историй про лазерную коррекцию зрения — оно в любом случае того стоило (счастливый и спокойный зрячий котик без очков на фотографии подтверждает)

💔 Но вы просили рассказать — и я рассказываю в тех подробностях, которых лично мне не хватило в сетевых описаниях операции

🥸 Я человек такой: мне легче знать о худшем и морально готовиться, чем не знать и надеяться на «укус комара». Это касается всего ✌🏻 А у вас как?", - написала фотограф.

За четыре часа пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Вы удивительно точно описали всю процедуру. Благодарю 🙏🏼", "Планировала тоже лазерную коррекцию зрения сделать через 2-3 года, но после Ваших историй стало как-то страшновато😂", "Но ведь очки это так стильно. Теперь рыжий котик сожжет все свои оправы в печи забвения?", "Соня, какая же Вы невероятная 😁 Просто сияете 😍❤ Спасибо, что делитесь своим опытом, я тоже, считаю, что лучше знать, к чему готовиться 🙈", - написали пользователи сети.

Напомним, что Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» перенесла сложную операцию, появились подробности: "Привязали к стулу и..."

Как сообщала Politeka, Плакидюк смутилась формами в наряде с разрезами: "Такому можно только завидовать"

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