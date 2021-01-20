Известный фотограф и судья проекта "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк решила выучить правила ПДД
На фото Плакидюк позировала в пальто, которое немножко приоткрыла. Под ним у Сони оказались чулки на бретелька, которые крепились к кружевному белью. В руке звезда держала старый фотоаппарат, а образ дополнила ярким мейкапом. Как девушка отметила, в таком виде она собралась практиковаться вождению. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Начала учить ПДД, готовлю костюмы для практики", - написала Соня.
"Багиня", - написала под публикацией Настя Каменских.
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Фанаты поставили более 12 тысяч лайков и написали комментарии:
"В длинном неудобно, придётся снять", "Какая вы шикарная", "Образ - бомба", "Соня - вы богиня, класс", "Главная кошечка-крошечка Украины", "Смотрю на вас без очков - 10 лет! Но после постов про операцию, не решусь на этот шаг(((", "Мне жаль Вашего инструктора, не устоит! может что-то попроще?".
Ранее мы сообщали, что украинская фешн-фотограф и судья проекта «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк соблазнила красотой в обтягивающем гольфе.
Звезда в этот раз решила сделать селфи, надев черный гольф, который обтянул ее пышную грудь, а сверху модель накинула черную куртку с капюшоном.
Напомним, Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» перенесла сложную операцию, появились подробности
А еще Politeka сообщала, что Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» соблазнила довольным видом в постели
Также Politeka писала, что Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» поведала о самом жутком периоде в жизни