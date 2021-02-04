Известная украинская фэшн-фотограф и судья шоу «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк поделилась откровенным фото, на котором показала, как выглядит после гуляний на дне рождении Оли Поляковой
Накануне звезды украинского шоу-бизнеса устроили пышную вечеринку-сюрприз для Поляковой, день рождения которой прошел еще 17 января. Судя по кадрам в соцсетях, звезды отрывались по полной, устраивая безбашенные танцы в компании именинницы. Плакидюк была в числе гостей, и решила на своей странице в Инстаграм показать, как выглядит после праздника. Об этом сообщает Politeka.net.
На новом фото Соня лежит на полу в томной позе, будто после веселой вечеринки. На ней весьма откровенный наряд в виде короткого красного платья, которое фотограф максимально задрала вверх, а также черных чулков. Дополняет роковой образ красотки ярко-красная помада.
«Это я лежу после вчерашней вечеринки-сюрприза для Оли Поляковой (смотрите наши зажигательные сториз) и пытаюсь понять, от чего крепатура», - подписала снимок Плакидюк.
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Ее поклонники тут же отреагировали на пост знаменитости.
«Почти как Мак Грегор в недавнем бою», «Дама в красном», «Можно рядом прилягу?», «Красотка», «Нереально красиво», «Бомба пушка ракета!», «Леди, Вы же плясали как в последний раз и хлестали её Высочество Астафьеву по самому святому... крепатура маленькая ложечка дёгтя в этой цистерне мёда», - пишут люди.
Напомним, Полякова в короне и с шиком отгуляла свой день рождения с Никитюк, Ефросининой и Кухар.
Как сообщала Politeka, эпатажная Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» показала, как выглядела в детстве.
Также Politeka писала, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" блеснула "шелковыми" прелестям, приспустив пижамку.