В Сети появились кадры шумной вечеринки по случаю дня рождения певицы Оли Поляковой
Как передает Politeka.net, телеведущая Маша Ефросинина, дочь Поляковой Маша, а также сама артистка опубликовали свежие "сториз" в Инстаграм, в которых показали, как певица отметила свое 37-летие. День рождения у звезды был еще 17 января, однако само торжество произошло буквально недавно.
Ефросинина рассказала о сюрпризе, который Оле подготовили ее друзья-селебрити.
"Завершить такой необыкновенный день необходимо тоже необыкновенно! Вы видите момент, когда Оля Полякова выходит из гримерки в зал, будучи уверенной, что она будет петь на дне рождения у некоей именниницы! На самом же деле в зале собрались все ее друзья, чтобы сделать ей сюрприз и поздравить с днем рождения!", - сообщила телеведущая.
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Когда толпа начала скандировать "с днем рождения", намарафеченная Полякова, в серебристом мини и с короной на глове, на секунду растерялась, а затем, сообразив, что на самом деле тут происходит, начала улыбаться и тоже аплодировать.
"Получилось!!!", - подытожила Маша, радуясь, что им удалось удивить подругу.
Так, кроме Ефросининой, среди гостей были судья из "Танців з зірками" Екатерина Кухар, ведущая Леся Никитюк, фэшн-фотограф из "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк, певица Даша Астафьева и другие.
Разгоряченные алкоголем и всеобщей веселой атмосферой, звезды пустились в пляс.
"Вот это вечериночка!", - восклицал ведущий празднества.
"Не завидуйте!", - подписала кадры разгула Ефросинина.
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