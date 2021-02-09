Украинская супермодель и судья проекта "Супер топ-модель по-украински" Алла Костромичева трогательно поздравила свою коллегу и подругу Соню Плакидюк с Днем рождения
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Костромичевой в соцсети.
Так, в аккаунте супермодели появился пост, который она посвятила Соне, которой сегодня, 9 февраля, исполнилось 32 года.
"Моя банто-перчаточная богиня! Каждый день с тобой на съемочной площадке - это бесконечный праздник, каждый день с тобой вне съемочной площадкой - это куча контента, который нельзя показывать людям, а каждый день, когда ты на другом конце мира - это грустиночка, потому что я безумно скучаю! С Днем рождения, моя девочка @moi_sofism! Все остальное я тебе скажу лично", - написала Алла.
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Это трогательное поздравление супермодель дополнила коротеньким видео, на котором девушки позируют у зеркала.
В комментариях Костромичеву и Плакидюк засыпали комплиментами и присоединились к поздравлениям. Впрочем, были и те, кто акцентировал внимание на стройной фигуре Аллы.
"Кощей", "Какие прекрасные слова, присоединяюсь к поздравлениям", "Шикарная", "Вау, вы просто лучшие", - пишут в комментариях.
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