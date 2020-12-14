Всесвітньо відома супермодель Алла Костромічова сколихнула публіку несподіваними змінами

Як передає Politeka.net, 34-річна зірка шоу "Супер топ-модель по-українськи" опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких блиснула "нескінченними" ніжками й показала себе з новою зачіскою.

Будучи володаркою довгого русявого волосся, Костромічова вирішила привнести щось новеньке в свій звичний образ, і з'явилася на публіці в білій короткій перуці "а-ля каре".

На першому фото зірка постала в епатажному вбранні, прийнявши зухвалу позу. Алла примірила сіре з блискітками боді, яке доповнила смарагдово-зеленим платтям з невеликим шлейфом та божевільним розрізом, який повністю оголив одну з її ніжок. Крім того модель була в сріблястих чобітках до стегна.

На іншому фото Костромічова показала себе в перервах між зйомками. Дівчина розслабилася на стільці, накинувши на плечі вітровку. Алла перевзулася в більш зручні білі черевики та задерла ніжки аж на паркан, показавши їх у всій красі.

"Очікування чи реальність? 1 або 2?", - підписала знімки зірка, чекаючи, який буде вердикт публіки.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Як же тобі круто з такими волоссям 😱"

"Реальність😁"

"Богиня 🔥"

"У будь-якому випадку ви прекрасна ❤️ 😻 🔥 "

"2. Які ніжки😍 кожен раз захоплююся"

"На другій така прям софт😻"

"Тобі так класно світленькою🔥❤️😘"

"Ні, сонце, ти не блондинка....🤔"

"Обидва фото неймовірні❤️ захоплююся Вами, Алла"

"На другій ще крутіше ніж на першій"

Нагадаємо, що Костромічова з "Топ-модель по-українськи" занадто ефектно задерла ногу до стелі.

А ще Politeka писала, що Костромічова з "Супер топ-модель по-українськи «з келихом залізла на стіл, засвітивши» солодкі" місця.

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