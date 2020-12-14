Всемирно известная супермодель Алла Костромичева всколыхнула публику неожиданными переменами
Как передает Politeka.net, 34-летняя звезда шоу «Супер топ-модель по-украински» опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых сверкнула "бесконечными" ножками и показала себя с новой прической.
Будучи обладательницей длинных русых волос, Костромичева решила привнести нечто новенькое в свой привычый образ, и появилась на публике в белом коротком парике "а-ля каре".
На первом фото звезда предстала в эпатажном наряде, приняв вызывающую позу. Алла примерила серое с блестками боди, которое дополнила изумрудно-зеленым платьем с небольшим шлейфом и безумным разрезом, который полностью оголил одну из ее ножек. Кроме того модель была в серебристых сапожках до бедра.
"Ощадбанк" отказывается выдавать украинцам деньги, сотрудники лишь разводят руками: "На каком основании?"
Массовый развод с услугами в Приватбанке: украинцев предупредили, "если есть карта Универсальная..."
Юрий Горбунов попал в беду, появились фото с места ЧП: "Неуправляемая машина неслась..."
В Сеть попало видео с женой-красоткой Олега Винника, как выглядит несравненная Таюне: "До слез..."
На другом фото Костромичева показала себя в перерывах между съемками. Девушка расслабилась на стуле, накинув на плечи ветровку. Алла переобулась в более удобные белые ботинки и задрала ножки аж на забор, показав их во всей красе.
"Ожидание или реальность? 1 или 2?", - подписала снимки звезда, ожидая, каков будет вердикт публики.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное:
"Как же тебе круто с такими волосами 😱"
"Реальность😁"
"Богиня 🔥"
"В любом случае вы прекрасна ❤️😻🔥"
"2. Какие ножки😍 каждый раз восхищаюсь"
"На второй такая прям софт😻"
"Тебе так классно светленькой🔥❤️😘"
"Нее, солнце, ты не блондинка....🤔"
"Оба фото невероятны❤️ Восхищаюсь Вами, Алла"
"На второй еще круче чем на первой"
Напомним, что Костромичева из «Топ-модель по-украински» слишком эффектно задрала ногу к потолку.
А еще Politeka писала, что Костромичева из «Супер топ-модель по-украински» с бокалом залезла на стол, засветив «сладкие» места.
Также Politeka сообщала, что Костромичева взбудоражила видео с раздетыми парнями, Никитюк оценила.