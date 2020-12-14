Всемирно известная супермодель Алла Костромичева всколыхнула публику неожиданными переменами

Как передает Politeka.net, 34-летняя звезда шоу «Супер топ-модель по-украински» опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых сверкнула "бесконечными" ножками и показала себя с новой прической.

Будучи обладательницей длинных русых волос, Костромичева решила привнести нечто новенькое в свой привычый образ, и появилась на публике в белом коротком парике "а-ля каре".

На первом фото звезда предстала в эпатажном наряде, приняв вызывающую позу. Алла примерила серое с блестками боди, которое дополнила изумрудно-зеленым платьем с небольшим шлейфом и безумным разрезом, который полностью оголил одну из ее ножек. Кроме того модель была в серебристых сапожках до бедра.

На другом фото Костромичева показала себя в перерывах между съемками. Девушка расслабилась на стуле, накинув на плечи ветровку. Алла переобулась в более удобные белые ботинки и задрала ножки аж на забор, показав их во всей красе.

"Ожидание или реальность? 1 или 2?", - подписала снимки звезда, ожидая, каков будет вердикт публики.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Как же тебе круто с такими волосами 😱"

"Реальность😁"

"Богиня 🔥"

"В любом случае вы прекрасна ❤️😻🔥"

"2. Какие ножки😍 каждый раз восхищаюсь"

"На второй такая прям софт😻"

"Тебе так классно светленькой🔥❤️😘"

"Нее, солнце, ты не блондинка....🤔"

"Оба фото невероятны❤️ Восхищаюсь Вами, Алла"

"На второй еще круче чем на первой"

Напомним, что Костромичева из «Топ-модель по-украински» слишком эффектно задрала ногу к потолку.

А еще Politeka писала, что Костромичева из «Супер топ-модель по-украински» с бокалом залезла на стол, засветив «сладкие» места.

Также Politeka сообщала, что Костромичева взбудоражила видео с раздетыми парнями, Никитюк оценила.