Супермодель из Украины Алла Костромичева, которая является ведущей проекта «Супер топ-модель по-украински» восхитила безупречным видом вблизи

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость решила поделиться у себя в Instagram.

«Мамка вернулась! Ну что, как вам эпизод?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Костромичева позирует, максимально приспустив платье и озарив поклонников безукоризненной улыбкой.

«Красотка», «ворвалась», «это было невероятно», «очень Вас не хватало. Вот теперь начнется мощь», «шикарно выглядите», «нереально красивая», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что ведущая популярного шоу «Супер топ-модель по-украински» Алла Костромичева раскрепостилась и удивила формами в смелом образе

Знаменитая красотка опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото, на котором предстала в весьма специфическом наряде. Она надела платье, будто собранное из разных частей: из черной основы выбивается разноцветный кусочек на груди и мешковатый лоснящийся рукав.

На снимке Алла Костромичева позирует со стаканом кофе в студии (на заднем плане видно прожектор). Она задрала руками часть платья, которая и так обнажила всю ее ногу почти до пояса.

Напомним, что Костромичева из «Топ-модель по-украински» слишком эффектно задрала ногу к потолку.

А еще Politeka писала, что Костромичева из «Супер топ-модель по-украински» с бокалом залезла на стол, засветив «сладкие» места.

Также Politeka сообщала, что Костромичева взбудоражила видео с раздетыми парнями, Никитюк оценила.