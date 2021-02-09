Известный украинский фотограф Соня Плакидюк, судья "Супер топ-модель по-украински", удивила снимком в честь своего дня рождения

Звезда порадовала откровенным снимком, показав идеальные формы, пишет Politeka.net. Рыжеволосая красотка предстала перед камерой топлес.

Звезда прибавила кадру "перчинки" сжав бюст ладонями.

Соня распустила свои длинные шелковые волосы, чуть прикрыв ими бюст. Образ завершил головной убор.

Фотограф приподняла подбородок и слегка улыбнулась приоткрыв губы.

"32!🥳💫🐰", - написала Плакидюк.

За два часа пост собрал более 17 тысяч лайков и много комментариев. Среди пользователей сети, которые поздравили звезду и поставили лайки стали певицы Юлия Санина, Санта Димопулос и другие.

"С Днем Рождения, яркая моя звезда ⭐️❤️💋", "Happy Birthday ❤️", "С днем рождения ...❤️🙌😍 Кицюля... И не скажешь что 32 🤭", "Божечки кошечки 😍 с праздником прекраснейшая женщина ❤️ года только украшают вас пусть так и будет всегда 💕", "Соня, с днём рождения 🥳 целую обнимаю! ♥️♥️♥️♥️♥️♥️", "Ухты, в один день родились?) с днём рождения ❤️🔥", " С Днём Рождения 😍😍😍😍😍😍😍", "Невероятная! Поздравляю Вас", "САМАЯ ЯРКАЯ, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ💐💐💐💐💐🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾", "С днём рождения 🥳 здоровья, благополучия и пусть все мечты сбудутся)))❤️😍", "С днём рождения, Сонечка!! Рада твоим достижениям - только вперёд!! и чтоб всегда с юморком) 😘🥂", "С вашим Новым годом, красивая и талантливая женщина! ❤️Пусть этот год для вас будет полным ощущения счастья, порхающего настроения, радости и любви ✨", - написали поклонники.

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