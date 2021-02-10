Известная модель Татьяна Брык, победительница "Супер Топ-модель по-украински", показала, что удалось изучить

На фото Татьяна позировала в черном топе и шортиках. Звезда висела вверх ногами на пилоне, взявшись руками за ноги. Волосы красотка решила собрать в хвост, чтобы не мешали тренировке. Кадр получился довольно провокационным и увлекательным, ведь Брык выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Выучили новый элемент. Кстати, очень легко оказывается делается", - написала звезда под фото.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Таня, ты молодец, У тебя все получится", "Какая ты умница", "Супер-результат", "Огонь", "Начинать было сложно, но потом втягиваешься", "Вау, очень классно выглядишь", "Богиня", "Вдохновляешь"," "Это не после полотен ты решилась", "Невероятно сложно даже выгляди. Ты смотришься безупречно. Я бы не подумала".

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На фото звезда позирует в платье с открытыми плечами и без белья. На животике у красотки ткань была прозрачной, а образ Таня дополнила большим украшением на шее

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