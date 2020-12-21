Победительница «Супер Топ-модель по-украински» Татьяна Брык впечатлила видом в самых откровенных образах
Красотка обошла остальных соперниц и стала лучшей в шоу «Супер Топ-модель по-украински», с чем ее уже успела поздравить судья проекта Соня Плакидюк.
«Ты это сделала. Поздравляю тебя, котик! Кто болел за Татьянку, поднимайте бокалы», - написала фотограф.
Отметим, что Таня занимается моделингом уже давно. На первый сезон проекта «Топ-модель по-украински» она попала еще в 16 лет, причем уже тогда у нее за плечами был профессиональный опыт. Тогда она заняла на проекте третье место.
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В своем Инстаграм Брык любит делиться с поклонниками фотографиями в самых разных образах. Надо отметить, что девушка не стесняется демонстрировать свое привлекательное тело.
У нее на странице можно найти как снимки в нижнем белье, так и полностью обнаженные фото.
«Очень эстетично», «Ох, Танюха, очень круто!», «Почему так невероятно красиво и эстетично в одной фотографии?», «Очень завораживающее фото», «Идеальная девочка», «Боже, это вау», «Венера современности», «0% пошлости, всего в меру», «Самая красивая», «Боже, ты прекрасна», «Какая огненная девушка», - комментируют фанаты смелые эксперименты модели.
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