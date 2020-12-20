Фэшн-фотограф и судья шоу "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк рассказала о своем гардеробе

Как передает Politeka.net, сокровенным знаменитость поделилась на своей страничке в Instagram.



"Мой стилист Юрчик хорошо знает: я из тех людей, которые могут пустить слезу из-за того, что испортилось любимое платье, потому что к платьям, что я выбрала их себе в коллекцию, меня очень нежное отношение", - рассказала Соня.

По ее словам, подбор одежды для нее является очень важным занятием.

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"Я везу их из других стран, долго охочусь на конкретную модель, что по душе и предвкушаю момент, когда надеваю их в кадр, на прогулку или на важную встречу. Точно знаю: встречают по одежке, поэтому моя оберточка рассказывает обо мне гораздо больше, чем краткая биография на страницах журналов", - поделилась фотограф.



На опубликованном снимке Соня предстала в коротеньком платье, которое очень напоминало форму горничной.

Фанаты не скупились на лестные отзывы для своей любимицы.

"Эден Рок по Вам рыдает, хозяюшка", "Все к лицу, что бы ни одели", "У меня есть сарафан, которому лет 10. И он ещё на ходу. Соня, люблю", - писали в комментариях.



Пост Сони не оставил равнодушной и модель Дашу Астафьеву:



"Я твоя дочка, очень жду", - написала она в комментарии.

Напомним, что Плакидюк и Костромичева прижались к красавцу, Полякова оценила: "девки роскошь".

Как сообщала Politeka, Плакидюк смутилась формами в наряде с разрезами:"куколка".

Также Politeka писала, что Плакидюк погладила белоснежное декольте перышком:"Стала еще сочнее".