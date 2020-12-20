Популярная украинская фотограф Соня Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» устроила певице Насте Каменских жаркую фотосессию

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

«Красивая Каменских by me», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографиях Каменских демонстрирует безупречную красоту вблизи, буквально «раздирая» поклонников хищным взглядом.

«Ух, с характером Настя. Круто передано», «это просто пожар», «очень красивые фото. Характер Насти точно передан!», «Настя тоже очень, очень хороша .....», «Соня – ты волшебница прямо», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что фэшн-фотограф и судья шоу "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк рассказала о своем гардеробе

"Мой стилист Юрчик хорошо знает: я из тех людей, которые могут пустить слезу из-за того, что испортилось любимое платье, потому что к платьям, что я выбрала их себе в коллекцию, меня очень нежное отношение", - рассказала Соня.

По ее словам, подбор одежды для нее является очень важным занятием, поскольку "говорит" за нее в первые секунды знакомства.

Напомним, что Плакидюк и Костромичева прижались к красавцу, Полякова оценила: "девки роскошь".

Как сообщала Politeka, Плакидюк смутилась формами в наряде с разрезами:"куколка".

Также Politeka писала, что Плакидюк погладила белоснежное декольте перышком:"Стала еще сочнее".