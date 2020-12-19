Популярная модель и судья проекта «Супер топ-модель по-украински» Алла Костромичева восхитила поклонников безупречной растяжкой

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Просто потому что могу…» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Костромичева позирует в боди и прозрачной юбке, эффектно задирая ногу к верху. Из-за этого ее поклонники сравнили с женой культового спортсмена Дэвида Бэкхема Викторией.

«Прямо как Бэкхем», «Вика Бэкхэм зашла в чат», «Это фишка Виктории Бэкхем», «типа, как Бэкхем», «вы невероятная, Аллочка», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что модель и судья проекта «Супер топ-модель по-украински» Алла Костромичева похвасталась идеальным лицом вблизи

«Мой первый парижский модельный тест. Случайный кадр, без ретуши... Одному Богу известно, как получился такой цвет глаз. Я не помню как звали фотографа... кажется, Deniel. Мне тут лет 20, наверное... как было бы круто найти еще кадры с той съемки... Н - ностальгия...» - говорится в сообщении.

Напомним, что Костромичева из «Топ-модель по-украински» слишком эффектно задрала ногу к потолку.

А еще Politeka писала, что Костромичева из «Супер топ-модель по-украински» с бокалом залезла на стол, засветив «сладкие» места.

Также Politeka сообщала, что Костромичева взбудоражила видео с раздетыми парнями, Никитюк оценила.