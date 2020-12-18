Украинская модель и судья проекта «Супер топ-модель по-украински» Алла Костромичева похвасталась идеальным лицом вблизи

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Мой первый парижский модельный тест. Случайный кадр, без ретуши... Одному Богу известно, как получился такой цвет глаз. Я не помню как звали фотографа... кажется, Deniel. Мне тут лет 20, наверное... как было бы круто найти еще кадры с той съемки... Н - ностальгия...» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Костромичева позирует безупречным лицом вблизи, которое дополнила «хищным» макияжем.

«Красотка», «какой цвет глаз!», «вообще не поменялась – волшебница», «я щас умру от кайфа и красоты», «как всегда – красивая Аллочка», «очень красивая и необычная», «вообще не изменилась», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, всемирно известная супермодель Алла Костромичева всколыхнула публику неожиданными переменами

34-летняя звезда шоу «Супер топ-модель по-украински» опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых сверкнула "бесконечными" ножками и показала себя с новой прической.

Напомним, что Костромичева из «Топ-модель по-украински» слишком эффектно задрала ногу к потолку.

А еще Politeka писала, что Костромичева из «Супер топ-модель по-украински» с бокалом залезла на стол, засветив «сладкие» места.

Также Politeka сообщала, что Костромичева взбудоражила видео с раздетыми парнями, Никитюк оценила.