Украинская модель и судья проекта «Супер топ-модель по-украински» Алла Костромичева похвасталась идеальным лицом вблизи
Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.
«Мой первый парижский модельный тест. Случайный кадр, без ретуши... Одному Богу известно, как получился такой цвет глаз. Я не помню как звали фотографа... кажется, Deniel. Мне тут лет 20, наверное... как было бы круто найти еще кадры с той съемки... Н - ностальгия...» - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованной фотографии Костромичева позирует безупречным лицом вблизи, которое дополнила «хищным» макияжем.
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«Красотка», «какой цвет глаз!», «вообще не поменялась – волшебница», «я щас умру от кайфа и красоты», «как всегда – красивая Аллочка», «очень красивая и необычная», «вообще не изменилась», - пишут ее поклонники.
Как сообщалось до этого, всемирно известная супермодель Алла Костромичева всколыхнула публику неожиданными переменами
34-летняя звезда шоу «Супер топ-модель по-украински» опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых сверкнула "бесконечными" ножками и показала себя с новой прической.
Напомним, что Костромичева из «Топ-модель по-украински» слишком эффектно задрала ногу к потолку.
А еще Politeka писала, что Костромичева из «Супер топ-модель по-украински» с бокалом залезла на стол, засветив «сладкие» места.
Также Politeka сообщала, что Костромичева взбудоражила видео с раздетыми парнями, Никитюк оценила.