Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" после бурного дня рождения очутилась в Буковеле

Известный фотограф, и судья из "Супер топ-модель по-украински" после недавнего бурного празднования дня рождения, очутилась просто в горах, пишет Politeka. Об этом Плакидюк рассказала в своем Instagram, разместив прекрасное фото на вершине одного из подъемников в Буковеле.

На фото Соня стоит на горе, снежинки кружат вокруг ее, девушка изогнулась и отставила красиво руку. На фоне видны белые горбы гор и лыжная дорога. Соня написала: "Не на лыжах, а могла бы!", - подписала фото знаменитость.

Для фотосессии Плакидюк выбрала серую куртку и темные термо штаны. Наперевес у девушки висит красная сумочка. Рыжеволосая красотка сделала акцент на губах, использовав яркокрасную помаду.

"Из нашей серии)) лыжи это хорошо, но глинтвейн - лучше))", "❄️Как же красиво встала 🦊", "И так хорошо) Красотка!!!❤️", "Ви схожі на червону шапочку😍", "Богиня наша, киця-мациця 😍", "Соня, Вы шикарны и зимой, и летом..... в любых образах...., а лыжи попробуйте, это кайф! Вам точно понравится!", - отозвались подписчики, которые неустанно следят за жизнедеятельностью знаменитости.

Днем раньше девушка размещала несколько ярких фото и благодарила друзей за поздравления. Известно, что к поздравлениям знаменитости присоединилось много звезд украинского шоубиза и друзья, словом все, кто только знает Соню.

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