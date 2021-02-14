Перед Днем Святого Валентина, 13 февраля, отмечается Galentine's Day — неофициальный День женской дружбы
Одиннадцать лет назад в мире начали праздновать неофициальный праздник, посвященный теме женской дружбы. Это началось после того, как Лесли Ноуп из сериала «Парки и зоны отдыха» провозгласила придуманный праздник Galentine's Day лучшим днем в году.
Он празднуется накануне Дня святого Валентина и является поводом для встречи подруг. Предлагаем вспомнить примеры звездной дружбы, которая часто служит поводом для сплетен среди поклонников, а также приятно радует фанатов.
Тина Кароль и Юлия Санина стали хорошими друзьями после того, как записали совместную композицию и даже спели вместе на нескольких концертах. После звезды выпустили клип. А на шоу "Танцы со звездами" Тина Кароль впервые решила выйти на паркет в вместе с Юлией и поддерживала ее в финале.
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Екатерина Осадчая традиционно каждый год приезжает к Тине Кароль, чтобы поздравить ее с днем рождения. Звезды довольно хорошо общаются - в этом году ведущая "Светской жизни" решила поздравить коллегу прямо перед съемками шоу "Голос".
В отличных отношениях с Екатериной Осадчей находится и Настя Каменских. Мужья звезд являются кумовьями, также пары являются друг другу соседями и часто ходят друг к другу в гости.
Ирина Горовая - экс-супруга Потапа является известным продюсером и это не мешает ей дружить со своими подопечными. Она сохраняет теплые отношения не только с бывшим мужем, но и с коллегами. С молодой певицей Мишель Андранде Ирина общается довольно хорошо.
Жена Монатика Ирина хорошо общается с Надей Дорофеевой, причем звезды дружат семьями и Надя с семьей певца Дмитрия Монатика не раз отдыхала вместе, отправляясь заграницу.
Оля Полякова несколько дней назад получила сюрприз, о котором мечтала много лет. Артистка приехала на свой концерт, однако, когда вышла на сцену, была обескуражена. Вместо выступления и толпы поклонников, Полякова получила вечеринку-сюрприз в честь своего дня рождения.
Провести время с коллегой и подругой пришли многие звезды. Отличились на праздновании в том числе и Леся Никитюк, Екатерина Кухар, Соня Плакидюк, Маша Ефросинина и Даша Астафьева.
Напомним, что Полякову затравили из-за унижений Кароль, звезде пришлось извиниться: "У Тины очень грустный..."
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